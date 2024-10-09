ВСУ атаковали Белгородскую область

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под ударом украинских войск оказался Шебекинский городской округ. Двое мирных жителей пострадали в городе Шебекино. Их с ранениями различной степени тяжести, в том числе с осколочными, доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, заверил Гладков.

Третью пострадавшую бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Она доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также Гладков рассказал, что в Белгороде в шести частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Осколками посечены 10 машин.

Кроме того, три украинских беспилотника атаковали два промышленных предприятия: на территории одного пробита кровля производственного здания, на территории второго — повреждена стена.

В селе Муром с вражеского дрона сброшены взрывные устройства. Различные повреждения выявлены в пяти частных домах, поделился губернатор.

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