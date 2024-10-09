Разведчик «Лис» объяснил, почему ВСУ часто меняют тактику боя

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России сделали практически невозможным применение украинскими военнослужащими диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Токмака в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости старший разведчик подразделения ВС РФ с позывным «Лис».

«На нашем направлении идут позиционные бои. Держим оборону и не даем противнику пройти. Ну и, естественно, потихонечку толкаемся вперед», — рассказал разведчик.

«Лис» добавил, что Год назад во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении «было очень много народу», однако в настоящее время сообщается, что противник перекидывает свои силы на другие направления.

По словам разведчика, украинские военнослужащие часто меняют тактику, в результате чего российским подразделениям приходиться быстро адаптироваться и зеркально реагировать на действия противника. Так, ВС РФ удалось свести к минимуму применение противником ДРГ на участке фронта в районе Токмака.

«ДРГ в полном смысле слова как мы привыкли уже не актуально. То есть разведдиверсионные группы в полном смысле», — отметил «Лис».

Разведчик добавил, что это прежде всего связано с вооружением ВС РФ, в которое входят тепловизоры, коптеры, а также аэроразведка. «Лис» указал, что как правило атаки ведут малые группы — штурмовые. Разведчик пояснил, что ВСУ подходят под массированным артобстрелом и «пытаются нахрапом взять» укрепления.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две управляемые авиабомбы, которые Вооруженные силы Украины выпустили по Токмаку.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.