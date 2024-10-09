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В США рассказали, как российские военные заставляют ВСУ отсутпать

NYT: российские военные заставляют ВСУ отступать тактикой окружения

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные аналитики Паси Паройнен и Франц-Штефан Гади заявили, что российские военные используют тактику окружения, чтобы заставить украинские силы отступать. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы заставить украинские войска отступить», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что российские войска прорывают слабые места в украинской обороне. В качестве примера они привели падение Угледара, откуда украинские военные отступали под натиском ВС РФ с трех сторон.

До этого военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

Сейчас, по его словам, прорыв ВС России на этом направлении стал возможным, поскольку украинское командование, посчитав данный участок «спокойным», перебросило подразделения в Курскую область.

8 октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и приступили к взятию Серебрянки и Григоровки.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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