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Российские войска расширили зону контроля в Запорожской области

Рогов: ВС РФ расширили зону контроля в запорожском селе Каменское

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись вперед и расширили зону контроля в селе Каменское на левом берегу Днепра в Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

7 октября Рогов сообщал об активизации боев в Каменском, где российские штурмовики добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ) к северным окраинам села и за него.

По словам чиновника, активные боевые действия на Степногорском направлении в районе Каменского продолжаются, российская армия закрепилась на позициях и еще больше расширила зону контроля в данном населенном пункте.

Каменское и Степногорск находятся в Запорожской области на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под контролем ВСУ. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.

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