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Марочко заявил о поражении в Купянске цеха по сборке беспилотников ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске и переправы через Оскол

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ», — сказал он агентству.

По его данным, ВС РФ также поразили в Купянск-Узловом место стоянки бронетехники и склад горюче-смазочных материалов.

Российские военные, по словам Марочко, каждый день атакуют позиции ВСУ на данном направлении. В этом районе значительно возросло количество артналетов и поражений критически важной украинской инфраструктуры, добавил он.

6 октября Минобороны России сообщало, что российские ВКС авиабомбой уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в Харьковской области.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

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