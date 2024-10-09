В Ираке заявили об ударе дроном по объекту на севере Израиля

Радикальные группировки Ирака заявили, что их беспилотник атаковал некий объект на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирований, входящих в состав объединения «Исламское сопротивление Ирака».

В сообщении организации не приводится точная информация о том, где именно располагался объект. В объединении отметили, что атака была совершена «в поддержку народов Палестины и Ливана и в ответ на агрессию [Израиля] в отношении гражданского населения».

3 октября сообщалось, что шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по скоплению солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

26 сентября объединение сообщало о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. В заявлении отмечалось, что объект атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. Это было сделано в рамках сопротивления «оккупационному режиму» и в поддержку иракского народа в Палестине и Ливане.

Ранее в Ираке пригрозили атаками на базы США.