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В Ираке заявили об ударе дроном по объекту на севере Израиля

«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на объект на севере Израиля

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Радикальные группировки Ирака заявили, что их беспилотник атаковал некий объект на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирований, входящих в состав объединения «Исламское сопротивление Ирака».

В сообщении организации не приводится точная информация о том, где именно располагался объект. В объединении отметили, что атака была совершена «в поддержку народов Палестины и Ливана и в ответ на агрессию [Израиля] в отношении гражданского населения».

3 октября сообщалось, что шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по скоплению солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

26 сентября объединение сообщало о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. В заявлении отмечалось, что объект атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. Это было сделано в рамках сопротивления «оккупационному режиму» и в поддержку иракского народа в Палестине и Ливане.

Ранее в Ираке пригрозили атаками на базы США.

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