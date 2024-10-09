Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны Минобороны России ликвидировали беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — проинформировал он.

Обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз и поблагодарил российские подразделения ПВО.

До этого губернатор Брянской области сообщал об уничтожении украинского дрона 7 октября. В тот раз также не было разрушений и пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.