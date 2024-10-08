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Экс-депутат Рады призвал понижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода

Экс-депутат Рады Сиротюк: мобилизационный возраст на Украине нужно понижать

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Shutterstock/Mehaniq

Мобилизационный возраст на Украине необходимо снижать каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, слова которого передает украинское издание «Страна».

По его мнению, с начала 2025 года в ряды сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. В случае продолжения конфликта, как отметил Сиротюк, следует призывать в армию 23-летний. Также он заявил, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать мужчин в возрасте 18-25 лет являются «опасным и преступным популизмом».

3 октября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что заявления на Украине о недостаточных темпах мобилизации стали сигналом для обычных украинцев уезжать из страны тем, кто еще может это сделать. По словам Дубинского, подобного рода заявления властей Украины говорят «о сигнале выезжать тем, кто может выехать». Именно об этом же, по мнению депутата Рады, и решение кабинета министров Украины о том, что юноши старше 17 лет должны обновить свои данные в ТЦК (аналог военкоматов).

Ранее Зеленского заставили рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста.

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