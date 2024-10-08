Премьер Буркина-Фасо назвал цель поддержки Украиной боевиков в Африке

Украина помогает африканским боевикам, чтобы ослабить влияние России на материке, заявил в беседе с ТАСС глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела.

«Вмешательство Украины в наши государства направлено не против нас. Оно направлено против России. Цель Киева — ослабить Россию через Африку», — заявил премьер африканского государства.

По словам де Тамбела, Буркина-Фасо не позволит вести подобную «игру» на своей территории, поскольку считает Россию своим другом.

3 октября в МИД Мали заявили, что расследование страны о сотрудничестве Украины с африканскими террористами не должно занять много времени, так как украинская сторона «открыто заявляет о причастности к террористическим сетям».

До этого главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.