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При отходе из Угледара ВСУ бросили часть своих раненых

Комбриг ВСУ Охрименко: при отходе из Угледара ВСУ не смогли вывезти всех раненых

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При отходе из Угледара украинские военнослужащие бросили часть своих раненых. Об этом в интервью изданию «Главком» рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко.

Охрименко признал, что покидавшие город армейские подразделения Украины не смогли забрать с собой некоторое количество раненых. Под огнем наступавших российских частей группы эвакуации не могли даже выйти к точке встречи.

«Во время маневренной обороны и выхода с боем, действительно, не удалось эвакуировать всех», — сказал он.

Украинский комбриг выразил мнение, что у ВСУ так или иначе все равно не хватило бы сил и средств для удержания города, которое в свете изменившейся на фронте обстановки потеряло для украинской стороны значение.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

В США взятие Россией Угледара сочли серьезным ударом для украинской армии.

Ранее на Украине рассказали, куда могут отойти ВСУ из Угледара.

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