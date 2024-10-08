В ЦАХАЛ заявили о 130 ракетах, запущенных по Израилю со стороны Ливана

За минувшие сутки со стороны Ливана по территории Израиля было запущено около 130 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Около 130 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболлах», пересекли территорию Израиля со стороны Ливана», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что часть из них удалось перехватить, еще часть упала в округе Нижняя Галилея. Во время отражения атак в Израиле действовали сигналы воздушной тревоги.

До этого 146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия» против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.