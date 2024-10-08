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В Херсонской области пострадали двое детей при обстреле ВСУ

Двое детей получили ранения при обстреле ВСУ села Красное в Херсонской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

В результате обстрела села Красное в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое детей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Скадовского муниципального округа.

«Был зафиксирован прилет [снаряда] в селе Красное Скадовского района в частный дом», — сказали в администрации.

По данным властей муниципалитета, детям уже оказали медицинскую помощь.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев намеревается заразить водоемы региона при помощи бактериологического и химического оружия. В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны.

В этот же день Сальдо сообщил, что российские следователи собрали сотни томов о преступлениях Украины против мирного населения Херсонской области. По его словам, все сведения тщательно документируются.

Ранее в Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание.

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