В результате обстрела села Красное в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое детей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Скадовского муниципального округа.

«Был зафиксирован прилет [снаряда] в селе Красное Скадовского района в частный дом», — сказали в администрации.

По данным властей муниципалитета, детям уже оказали медицинскую помощь.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев намеревается заразить водоемы региона при помощи бактериологического и химического оружия. В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны.

В этот же день Сальдо сообщил, что российские следователи собрали сотни томов о преступлениях Украины против мирного населения Херсонской области. По его словам, все сведения тщательно документируются.

Ранее в Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание.