Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отражены две контратаки противника в районе населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Также сорваны попытки атак в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 40 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении.

Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Никольский, Суджа, Черкасское Поречное и др.

8 октября в российском Минобороны также назвали потери ВСУ в Курской области с момента вторжения. По данным министерства, с 6 августа украинские войска лишились 21250 военнослужащих.

До этого РИА Новости сообщало, что взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.

Ранее силы РФ в Курской области захватили украинскую разведгруппу.