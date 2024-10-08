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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ на Курском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 21 тысячи военнослужащих на Курском направлении

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Thomas Peter/Reuters

За все время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 21250 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за это время украинская армия также лишилась восьми РСЗО HIMARS, шести американских MLRS, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы.

Кроме того, ВСУ потеряли на Курском направлении 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий.

За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 200 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и три автомобиля.

До этого РИА Новости сообщало, что взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.

Представитель российских силовых структур отметил, что оба захваченных десантника призвали украинских солдат складывать оружие.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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