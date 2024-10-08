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Российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что все назначенные объекты были поражены.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по складу и цеху по производству беспилотников для нужд. Были уничтожены военнослужащие и техника ВСУ в 142-х районах.

По данным ведомства, за сутки потери армии Украины в зоне СВО составили до 855 солдат, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства Германии, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 британского производства. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Ранее российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области.

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