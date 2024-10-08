Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 12:00 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.