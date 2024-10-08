Силы РФ в Курской области захватили украинскую разведгруппу

Российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пяти человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель Минобороны РФ.

Уточняется, что это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.