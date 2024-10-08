В Ливане заявили о готовности отражать атаки Израиля

Вооруженные силы Ливана находятся на всей территории страны, в том числе на границе с Израилем и готовы отражать «агрессию» этой страны в рамках своих возможностей. Об этом сообщается в заявлении армии Ливана, передает РИА Новости.

Командование армии Ливана также выразило надежду на благоприятные результаты дипломатических переговоров по прекращению огня.

Ранее пресс-служба военно-воздушных сил Израиля сообщила, что 7 октября 146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» армии обороны страны начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия» против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации командующего штабом «Хезболлы».