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В «Ахмате» заявили о применении ВСУ отравляющих веществ в Курской области

В «Ахмате» заявили, что ВСУ используют отравляющие вещества в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют боеприпасы с отравляющими веществами в ходе боев в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — рассказал военнослужащий.

По словам «Аида», украинские войска используют вещества с производными промышленного хлора, хлорциана, фосгена. Командир отметил, что один из его бойцов попал под обстрел подобными боеприпасами, в результате чего его доставили в реанимацию с остановкой сердца.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ в Курской области использовали западное химическое оружие, которые скрывали под видом дымовых снарядов. По его словам, факты применения этих средств были выявлены в августе 2024 года под Суджей, где в результате использования кассетных боеприпасов DM-105 калибра 155 мм пострадали более 20 человек.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.

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