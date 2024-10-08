Военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области

У подразделений украинских войск, находящихся под Купянском в Харьковской области, начались перебои со связью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, солдаты ВСУ, которые находятся в районе Кругляковки и Сеньково, не могут связаться с вышестоящим командованием по частотам в диапазоне от 100 до 500 МГц.

«Данный факт на местах объясняют прежде всего эффективной работой средств РЭБ ВС РФ, однако пункты управлений при штабах вооруженных формирований Украины не могут установить устойчивую связь и по другим альтернативным каналам», — отметил эксперт.

По мнению Марочко, сложившаяся ситуация говорит в первую очередь о том, что офицеры на местах игнорируют распоряжения руководства.

5 октября российские военкоры сообщили, что ВС РФ создали первый «огневой мешок» для вооруженных сил Украины у Купянска. По предварительным данным, продолжая вести боевые действия в регионе, российские войска планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок». Таким образом в ближайшее время на участке могут появиться еще три «мешка».

Ранее сообщалось об уничтожении шести складов с боеприпасами ВСУ в Харьковской области и ДНР.