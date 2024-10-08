Аналитик заявил об уверенности украинских военных в их поражении

Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем Youtube-канале, что украинские военные признают, что им грозит поражение.

По словам Меркуриса, солдаты ВСУ признают, что на передовой складывается катастрофическая ситуация, и они единодушно соглашаются с тем, что им грозит разгром.

«Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — поделился эксперт.

Он добавил, что в рядах украинских военных признают, что российская армия «стала намного лучше» — ВС РФ используют лучшую тактику и усовершенствованные системы связи. Также уровень оборудования российской армии повысился.

До этого Меркурис рассказывал, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара.

По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования.

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