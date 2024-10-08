Нападение украинской армии на Курскую область подорвало образ Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

Она обратила внимание, что российская делегация на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) демонстрирует реальные свидетельства участия ряда западных стран в нападении на Курскую область.

«Ведь сейчас весь мир может видеть истинное лицо ВСУ, которые мародерствуют, издеваются над мирными жителями и ведут себя в целом как звериная стая», — заявила Жданова.

Кроме того, по словам дипломата, военные планы ВСУ «объективно терпят крах», так как российские части «высокоэффективно отражают» попытку вторжения вражеских сил. Жданова подчеркнула, что тема бесчинств ВСУ в Курской области для западных партнеров Киева «стала неудобной», поэтому они стараются ее «заметать под ковер».

Ранее в Минобороны рассказали, сколько военных потеряли ВСУ за время боев в Курской области.