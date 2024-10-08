«Хезболла» заявила об ударе по израильской военной базе под Тель-Авивом

Шиитское движение «Хезболла» атаковало несколько военных объектов, расположенных в северной части Израиля, в том числе базу израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Отряды «Хезболлы» запустили несколько ракет по разведывательному центру Глилот, расположенному в районе Рамат-ха-Шарон. Движение отметило, что операция проведена «в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские израильские бомбардировки».

За сутки бойцы «Хезболлы» совершили 13 вооруженных акций против израильских войск и поселений.

7 октября сообщалось, что израильские войска нанесли за час удары по 120 целям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой зоной пять приграничных поселений на севере Израиля.

Ранее ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву.