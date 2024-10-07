ЦАХАЛ объявил закрытой зоной поселения на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территории пяти приграничных поселений на севере страны. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«После оценки ситуации районы Рош-ха-Никра, Шломи, Ханита и Араб-эль-Арамше на севере Израиля будут объявлены закрытой военной зоной с 22:00 сегодняшнего дня (понедельник)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в эту зону запрещен.

7 октября сообщалось, что две больницы, расположенные в южных районах столицы Ливана, временно прекратили работу из-за ударов израильской авиации.

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее в ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля.