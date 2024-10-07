Российские военные сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 17:40 мск уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Около 17:40 мск пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по школе в Белгородской области. Уточнялось, что была атакована школа в селе Вязовое Краснояружского района. Никто в результате инцидента не пострадал.

Также днем 7 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении дрона на Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.