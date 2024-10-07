Следователи запросят сведения об использовании химоружия ВСУ в Курской области

Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ информацию о применении химического оружия в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении.

О применении ВСУ химического оружия в российском регионе утром 7 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, факты скрытного применения этих средств были выявлены в августе 2024 года под Суджей, где в результате использования кассетных боеприпасов DM-105 калибра 155 мм пострадали более 20 человек.

30 сентября российский волонтер также сообщила, что украинские войска используют в Курской области химическое оружие. По ее словам, добровольцы столкнулись с подобной атакой 1 сентября, когда ехали к 96-летней ветерану Великой Отечественной войны, чтобы прибраться у нее дома.

Ранее Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката.