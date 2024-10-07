Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из БПЛА атаковал автомобиль на участке автодороги Никольское — Муром. Водитель транспортного средства пострадал, с черепно-мозговой травмой и ранениями грудной клетки, живота и ног его доставили в медицинское учреждение.

FPV-дроном повторно атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского муниципального округа, добавил губернатор.

Еще два беспилотника ударили по социальному объекту в селе Тишанка. В селе Вязовое Краснояружского района БПЛА также атаковал социальный объект, в результате чего произошел пожар. Очаг возгорания был ликвидирован.

7 октября Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали четыре населенных пункта региона. В частности, одной из целей ВСУ стало село Новостроевка-Первая. Дрон нанес удар по сельскохозяйственной технике, из-за чего пострадал водитель.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за атаки беспилотника пострадала женщина.