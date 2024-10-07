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Генштаб ВСУ оценил ситуацию на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на линии фронта

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Reuters

На текущий момент ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается напряженной. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском — прим. ред.) и кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

Накануне бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что ВСУ будут разгромлены в ближайшее время. По мнению экс-чиновника, уже в октябре–ноябре текущего года украинские военнослужащие окажутся «в страшной молотилке». Речь идет о сражениях, каких на фронте еще не было.

В этот же день ирландский журналист Чей Боуз заявил, что российские войска успешно продвигаются на Украине. При этом, как отметил корреспондент, большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта.

2 октября в Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы РФ превосходят украинские войска по количеству солдат и техники. В связи с этим командование украинской армии назвало сложной обстановку на поле боя.

Ранее Зеленский отправил главу генштаба ВСУ и вице-премьера обсуждать «план победы» в США.

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