Израиль нанес удар по столице Ливана

Израильские военные атаковали район Дахия в ливанской столице Бейруте. Об этом сообщил Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит целенаправленный удар в районе Дахия, ключевом оплоте террористов «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Представители ведомства пообещали позднее уточнить подробности.

7 октября сообщалось, что две больницы, расположенные в южных районах столицы Ливана, временно прекратили работу из-за ударов израильской авиации.

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее в ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля.