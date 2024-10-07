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Израиль нанес удар по столице Ливана

Армия Израиля сообщила об ударах по «оплоту «Хезболлы» в Бейруте

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские военные атаковали район Дахия в ливанской столице Бейруте. Об этом сообщил Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит целенаправленный удар в районе Дахия, ключевом оплоте террористов «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Представители ведомства пообещали позднее уточнить подробности.

7 октября сообщалось, что две больницы, расположенные в южных районах столицы Ливана, временно прекратили работу из-за ударов израильской авиации.

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее в ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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