Общие потери украинской армии на Курском направлении за все время боевых действий превысили 21 тыс. Об этом сообщило министерство обороны России.

«За последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 888 боевых бронированных машин, 98 бронетранспортеров, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия.

6 октября в курском приграничье российские вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область.