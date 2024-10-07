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В Польше раскрыли численность записавшихся в «Украинский легион»

Консул Куц: в «Украинский легион» в Польше записались 196 человек

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше не набралось и двух сотен желающих вступить в «Украинский легион» для последующей подготовки и отправки в зону боевых действий. Об этом в эфире польского телеканала Polsat заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц.

Всего желание вступить в легион через веб-сайт посольства выразили 138 человек, и еще 58 обратились непосредственно в украинские дипломатические представительства. По словам генконсула, речь идет обо всех заявках, поступавших из Польши или других стран.

«Кто хотел воевать, тот уже поехал на Украину», — сказал Куц.

4 октября в Минобороны Польши называли несколько большее число записавшихся в «Украинский легион». Руководитель военного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он слышал о 300 желающих служить в легионе.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона из граждан Украины, покинувших страну и проживающих на территории Европейского союза.

10 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что в республике в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев.

Ранее в ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины.

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