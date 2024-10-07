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СК объявил Тимуру Иванову о завершении следственных действий по делу о растрате

СК объявил экс-замглавы МО Иванову о завершении следствия по делу о растрате

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Moscow City Court's Press Office/Reuters

Следственный комитет России объявил бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову и его защите о завершении следственных действий по новому уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев.

7 октября стало известно, что Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате.

Балуев заявил, что Иванов свою вину не признает, считает новое обвинение абсурдным.

В ближайшее время зкс-замминистра обороны и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и его передачи в суд, добавил правозащитник.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.

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