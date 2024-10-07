«Хезболла» обстреляла север Хайфы

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» совершили массированный ракетный удар по северу города Хайфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным «Хезболлы», обстрел был совершен в 12:40 по местному времени (совпадает с московским). При этом бойцы движения также выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Шиитское движение поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее эксперт рассказал, почему после атаки на «Хезболлу» любой гаджет может быть оружием.