Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» обстреляла север Хайфы

«Хезболла» заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы

close
Global Look Press

Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» совершили массированный ракетный удар по северу города Хайфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным «Хезболлы», обстрел был совершен в 12:40 по местному времени (совпадает с московским). При этом бойцы движения также выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Шиитское движение поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее эксперт рассказал, почему после атаки на «Хезболлу» любой гаджет может быть оружием.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами