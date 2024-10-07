В Общественной палате РФ заявили об активизации боев за село Каменское

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об активизации боев за село Каменское в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что населенный пункт находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Недалеко от него расположен поселок Степногорск, через который открывается путь на город Запорожье.

«Активизировались бои, которые сейчас идут в самом селе Каменское, часть которого удерживают украинские боевики», — отметил Рогов.

Он уточнил, что за последнее время российские штурмовые отряды смогли продвинуться по переднему краю. По словам общественного деятеля, благодаря этому военнослужащим удалось оттеснить формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северным окраинам населенного пункта и даже за его пределы.

3 октября министерство обороны РФ заявило, что солдаты группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом потери украинских подразделений составили до 75 бойцов, а также танк и несколько единиц техники.

Ранее в Запорожской области рассказали о продвижении российских военных в районе города Гуляйполе.