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В ЕС заявили о невозможности эмбарго на поставки оружия странам Ближнего Востока

Стано: ЕС не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Европейский союз не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока, поскольку этот вопрос находится в компетенции национальных властей государств — членов Евросоюза. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«У Европейского союза нет компетенции в сфере торговли оружием, этот вопрос решается странами-членами», — сказал он.

Накануне посол Ливана в России Шауки Бу Нассар рассказал об активной работе РФ на ливано-израильской границе для прекращения огня.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны страны, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую ливанская шиитская группировка строила последние 20 лет. На прошлой неделе израильские ВВС наносили ракетные удары по офисам и штабам движения в Бейруте, бензохранилищу шиитских отрядов, а также по туннелю на границе Ливана с Сирией.

Кроме того, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против «Хезболлы». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

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