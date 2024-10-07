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В отношении обстрелявших пункты эвакуации в Курской области солдат ВСУ завели дело

СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам эвакуационных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СК уточнили, что дело было возбуждено по статьям о покушении на двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте.

По данным следствия, обстрел совершили военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных формирований. Удар проводился из Большесолдатского района Курской области. В результате инцидента, по информации СК, были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.

Об обстреле точки эвакуации украинскими войсками 6 октября сообщил житель Суджанского района Курской области Илья Ульянец. По словам Ульянца, на эвакуационном пункте в основном находились пожилые люди.

Ранее по фактам преступлений ВСУ в Курской области возбудили еще два дела.

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