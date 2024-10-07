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Российские военные сбили беспилотник в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«Около 11:50 (мск) пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался обнаружить позиции российской артиллерии.

В этот же день губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе ВС России уничтожили украинскую ракету и беспилотник.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью. По информации ведомства, был уничтожен летательный аппарат самолетного типа.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.

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