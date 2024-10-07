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В Белгородской области пообещали 3 миллиона за подписание контракта на участие в СВО

Жителям Белгородской области пообещали 3 млн руб. за подписание контракта на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Жителям Белгородской области пообещали выплатить 3 млн руб. за подписание контракта с министерством обороны на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил во время оперативного совещания губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова передает «Мир Белогорья».

По его словам, нововведение будет действовать с 7 октября до 31 декабря 2024 года. Деньги планируют выплачивать из четырех источников финансирования: регионального, муниципального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников.

Военнослужащие получат деньги в течение двух месяцев после подписания контракта. Как только Минсоцзащиты получает информацию из части, начинается процесс их оформления. Гладков добавил, что иногородним нужно обращаться в военкоматы или к главам местного самоуправления.

В конце июля в Тульской области единовременная выплата гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО), увеличилась до 705 тыс. рублей.

Ранее в Дагестане в пять раз увеличили выплату для участвующих в СВО контрактников.

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