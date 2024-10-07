В Иране опровергли слухи о ликвидации командира спецназа «Аль-Кудс»

Командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Исмаил Каани жив. Об этом заявил заместитель Каани генерал КСИР Ирадж Масджеди, передает агентство Fars.

По словам Масджеди, Каани здоров и занимается работой. Заместитель генерала на комментарий о том, что Каани нужно сделать заявление, ответил, что в этом нет необходимости.

Агентство Reuters сообщало, что Каани не выходит на связь после ударов по Бейруту в конце недели. По данным агентства, генерал-майор отправился в Ливан после ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы израильской армии. По словам одного из источников, Каани находился в Дахии, южном пригороде Бейрута, во время удара, целью которого был преемник Насраллы Хашем Сафиеддин.

В израильской армии не смогли предоставить данные о судьбе Каани, так как все еще оценивают результаты ударов.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».