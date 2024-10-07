Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 21 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были уничтожены над территорией Республики Крым, шесть — над Курской областью и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

6 октября Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили за сутки 68 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на воскресенье, по данным ведомства, над российскими регионами были уничтожены четыре беспилотника. Два дрона — над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями — по одному.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.