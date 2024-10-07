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Военно-воздушные силы Израиля перехватили две воздушные цели в центральной части страны

ЦАХАЛ: ВВС перехватили две воздушные цели в центральной части Израиля

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля перехватили две воздушные цели в центральной части страны. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что вслед за прозвучавшими сиренами, которые предупредили о вражеских летательных аппаратах в районах Ришон ле-Цион и Пальмахим, ВВС перехватили две вызвавшие подозрение воздушные цели, запущенные с востока.

7 октября сообщалось, что израильская армия при помощи военной техники взяла штурмом расположенный на Западном берегу реки Иордан город Дженин. Израильские солдаты также окружили городскую больницу и перекрыли все ведущие к ней дороги.

В этот же день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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