Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Вечером 6 октября сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.