ЦАХАЛ заявил об ударе по командным центрам ХАМАС, находившимся в больнице в Газе

Израильские военные нанесли удар по находившимся в здании больницы города Дейр-эль-Балах в секторе Газа командно-контрольным центрам палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сведениям израильской разведки, эти центры использовались для планирования и осуществления нападений на территорию еврейского государства.

ЦАХАЛ отметил, что перед ударом по больнице были предприняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. В частности, израильские военные использовали высокоточные боеприпасы.

6 октября сообщалось, что проиранское шиитское движение «Хезболла» выпустило в сторону Израиля со стороны Ливана свыше 120 снарядов.

В этот же день член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хейя заявил, что движение отказалось отступать от своих позиций на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее на севере Израиля появилась «закрытая военная зона».