Нидерланды направят почти €400 млн на разработку дронов для Украины

Нидерланды выделят почти €400 млн на разработку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

«Раньше Нидерланды играли новаторскую роль, когда дело касалось поставок F-16 и систем Patriot, теперь мы продолжаем это с передовыми беспилотниками, инвестируя €400 млн в план действий по созданию БПЛА», — отметил министр обороны Рубен Брекелманс, заявление которого опубликовано на сайте.

По его словам, речь идет о «всевозможных перспективных дронах», которые можно использовать для разведки, обороны и нападения.

«Особенно в воздухе, но также на суше и на море», — уточнил Брекелманс.

Глава ведомства также подтвердил, что Киев получил первые из 24 обещанных голландских истребителей F-16.

На сайте министерства обороны Нидерландов также указано, что Брекелманс посетил Харьков и Киев.

Также Брекелманс заявил, что королевство уже выделило Украине €3,76 млрд. Деньги пошли на поддержание работоспособности поставленных Киеву F-16 и Patriot, а также запчасти и боеприпасы для гаубиц. Кроме того, на них были куплены лекарства, боеприпасы и пайки для солдат ВСУ.

Ранее страна ЕС разрешила Украине применять F-16 для атак на РФ.