На севере Израиля появилась «закрытая военная зона»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила три района на севере страны «закрытой военной зоной». Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram-канале.

Согласно публикации, речь идет о районах Манара, Ифтах и Малкия. Въезд туда теперь запрещен.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее Politico сообщила о расколе в правительстве США из-за действий Израиля в Ливане.