ВСУ три раза обстреляли город в Белгородской области

Украинские военные трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. О последствиях атак в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала одна местная жительница. У нее диагностировали баротравму, в связи с чем бригада скорой медицинской помощи приняла решение направить женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул глава областной администрации.

Он уточнил, что также урон получил один социальный объект. В здании было повреждено остекление.

«Администрация и оперативные службы продолжат обход [населенного пункта] в светлое время суток», — добавил Гладков.

6 октября дрон ВСУ влетел в окно одного из жилых домов в селе Козьмодемьяновка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал 13-летний ребенок. Родители обнаружили у него царапины на шее и самостоятельно обработали раны.

Ранее в Белгородской области при обстреле одного из сел пострадали семь человек.