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Стало известно о наличии у разведки США «слепых зон» в секторе Газа

Politico: США столкнулись с трудностями при сборе разведданных в секторе Газа

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Yasser Qudih/Reuters

США начали более активно собирать разведывательные данные в секторе Газа после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль в октябре 2023 года. Однако специалисты до сих пор сталкиваются со «слепыми зонами» на территории анклава, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В материале отмечается, что общественность обратила внимание на наличие у США огромной «слепой зоны» в секторе Газа сразу после эскалации ближневосточного конфликта. По информации издания, еще в конце прошлого века Вашингтон решил в значительной степени положиться на израильскую разведку в плане сбора сведений о ситуации в палестинском анклаве. Но в результате еврейское государство не смогло достаточно серьезно отнестись даже к угрозам собственной безопасности.

На этом фоне США сами активизировали сбор разведывательных данных, в том числе о деятельности ХАМАС.

«За последний год американские разведывательные агентства сделали это, развернув беспилотники, спутники и другие средства наблюдения <...>, чтобы лучше понять военную тактику ХАМАС. <...> Но эти усилия смогли лишь частично заполнить информационный вакуум в регионе», — говорится в статье.

Авторы публикации пояснили, что одной из главных проблем для США стала закрытость сектора Газа от остального мира. Из-за этого специалистам трудно получать сведения от людей, непосредственно живущих в анклаве.

Как отметили обозреватели, «слепые зоны» могут стать препятствием для Вашингтона в процессе поиска формулы для прекращения огня. В том числе об этом свидетельствуют разногласия по поводу предложенного американскими властями освобождения заложников, взятых в плен ХАМАС, в обмен на завершение операции израильских войск в секторе Газа.

Ранее в РФ назвали условие для начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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