Украинские солдаты потеряли населенный пункт Цукурино, расположенный на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По словам журналиста, Вооруженные силы РФ взяли поселок под свой контроль в ходе продвижения на территории региона. В частности, российские солдаты вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить позиции у расположенной в Цукурино птицефабрики, после чего населенный пункт окончательно перешел к ВС РФ.

«Если бы не было угрозы окружения, то территорию можно было бы держать долго», — подчеркнул Мирошников.

5 октября новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что военные ВСУ начали покидать позиции около населенных пунктов Кураховка и Горняк в ДНР. Как выяснили журналисты, пока украинские солдаты выходят из-под огня малыми группами. Но из-за ударов артиллерийских расчетов в составе российских войск формирования ВСУ все равно теряют значительное количество личного состава.

Как сказали источники, сейчас ВС РФ близки к тому, чтобы окружить данный участок фронта.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о взятии под контроль одного из сел в ДНР.