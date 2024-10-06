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Нетаньяху рассказал, к чему приведет эмбарго на поставки оружия Израилю

Нетаньяху: эмбарго на поставки оружия Израилю усилит проиранские силы

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Baz Ratner/AP

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что эмбарго на поставки оружия Израилю лишь усилит «ось зла» во главе с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Там заявили, что если Иран поддерживает «все звенья иранской оси террора», от союзников Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут накладывать ограничения, которые усилят так называемую «ось зла».

5 октября Макрон поддержал прекращение поставок оружия Израилю. По его мнению, сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху назвал данное предложение «позором» и раскритиковал его.

Он утверждает, что Макрон и другие западные лидеры призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без поддержки Запада.

Ранее Нетаньяху призвал израильтян сплотиться.

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