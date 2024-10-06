В Херсоне произошли взрывы

Взрывы происходят в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

В ночь на 6 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Поздно вечером 5 октября мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял о взрывах в городе. Украинское издание «Страна.ua» cо ссылкой на местные паблики написало о сильном взрыве и прилете в городе.

Также накануне поздно вечером взрывы произошли в Киеве. Помимо этого, сообщалось о взрывах в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.